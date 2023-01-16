- Это игрок центра поля, который может выполнять достаточно большой объем работы. Игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны. Может закрыть несколько позиций, - приводит комментарий Семака официальный сайт "Зенита".
23-летний бразилец Ду Кейрос, выступающий на позиции центрального хавбека, будет защищать цвета "Зенита" с лета 2023 года. Футболист перебрался из "Коринтианса" в рамках сделки по обмену игроками. Бразилец провел за свой клуб 82 игры, в которых смог отметиться 3-мя забитыми мячами и 4 ассистентскими действия. Рыночная стоимость Ду Кейроса, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 5 млн евро. Футболист станет 8 бразильцем в составе петербуржского коллектива.
"Зенит" начал подготовку ко второй половине сезона РПЛ в ОАЭ. Вчера команда провела первую тренировку. По итогам 17 туров сине-бело-голубые уверенно лидируют с 6-ми очковым отрывом.
Семак – о Ду Кейросе: игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о бразильском новичке Ду Кейросе, которые присоединится к команде летом 2023 года.
Фото:Getty Images