– Петржела готов поставить миллион евро на чемпионство "Зенита"? Я бы точно поставил пять миллионов рублей. А может, и больше. В очередном чемпионстве "Зенита" у меня сомнений нет, – приводит слова Юрана "СЭ".
Напомним, что по итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги "Зенит" привычно лидирует в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 42 очка в 17-ти турах. Ближайший преследователь в лице московского "Спартака" отстает от команды Сергея Семака на шесть очков. Красно-белых летом 2022 года возглавил испанский специалист Гильермо Абаскаль. При нем "Спартак" уверенно преследует "Зенит" в чемпионате и занял первое место в своей группе в рамках Кубка России, опередив "Зенит", "Крылья Советов" и "Факел". Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.
Юран: поставил бы пять миллионов рублей на победу "Зенита" в РПЛ
Бывший наставник "Химок" Сергей Юран отреагировал на заявление Властимила Петржелы касательно шансов "Зенита" в очередной раз стать чемпионом России по футболу.
Фото: ФК "Химки"