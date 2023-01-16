– Они хорошо адаптировались, все друг друга знают, потому что пересекались в матчах и в сборных России. Будут ли еще новички? Спортивный отдел над этим работает. Естественно, если будет футболист, который может усилить игровой потенциал команды, обратим внимание, – приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Этой зимой команду нового тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова на данный момент пополнили уже три футболиста: фланговый полузащитник Сергей Пиняев и центральный нападающий Максим Глушенков, перешедшие из самарских "Крыльев Советов", а также голкипер Илья Лантратов, до этого выступавший за подмосковные "Химки".
По итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги московский "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. За 17 туров чемпионата России "железнодорожники" набрали всего 13 очков. С целью исправления ситуации и положения "Локомотива" в команде сменился главный тренер. С этой же целью подписываются новые игроки.
Галактионов: все новички "Локомотива" хорошо адаптировались. Все друг друга знают, пересекались в РПЛ, в сборных России
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал об адаптации новичков команды Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Локомотив"