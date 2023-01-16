Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.96X 3.4П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
СампдорияНе начат
П1 2.28X 3.2П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Галактионов: все новички "Локомотива" хорошо адаптировались. Все друг друга знают, пересекались в РПЛ, в сборных России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал об адаптации новичков команды Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Локомотив"
– Они хорошо адаптировались, все друг друга знают, потому что пересекались в матчах и в сборных России. Будут ли еще новички? Спортивный отдел над этим работает. Естественно, если будет футболист, который может усилить игровой потенциал команды, обратим внимание, – приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

Этой зимой команду нового тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова на данный момент пополнили уже три футболиста: фланговый полузащитник Сергей Пиняев и центральный нападающий Максим Глушенков, перешедшие из самарских "Крыльев Советов", а также голкипер Илья Лантратов, до этого выступавший за подмосковные "Химки".

По итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги московский "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. За 17 туров чемпионата России "железнодорожники" набрали всего 13 очков. С целью исправления ситуации и положения "Локомотива" в команде сменился главный тренер. С этой же целью подписываются новые игроки.


Галактионов Локомотив Глушенков Пиняев Лантратов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: у Головина есть цель уехать в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам
Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ "Интера" 2
Экс-арбитр Вилков: Дзюба может стать судьей. Правила подучит, и готов 3
Агент: Лунев останется в "Байере" до лета на 99, 9 процентов
Агент Сафонов: в России есть игроки не хуже Мудрика. Просто их надо как-то раскручивать
Главного тренера "Салернитаны" уволили после поражения 2:8 от "Аталанты"
Юран: Глушаков найдет новый клуб быстрее Дзюбы. В "Химках" Денис всегда пахал наравне со всеми. От футбола он не устал
"РБ Спорт": Точилин перейдет на работу в селекционный отдел "Сочи"
Салихова – о словах Камоцци про Хвичу: клубы РПЛ никогда не продадут игрока в "Спартак", чтобы не усиливать конкурента 3
Галактионов: все новички "Локомотива" хорошо адаптировались. Все друг друга знают, пересекались в РПЛ, в сборных России
Балахнин: Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении, несмотря на назначение Петракова 1
Юран: поставил бы пять миллионов рублей на победу "Зенита" в РПЛ 3
Бушманов: подписывать Дзюбу – большой риск. Но "Торпедо" находится в такой безнадежной ситуации, что может рискнуть 1
Мойзес: беру пример с Алабы. Наши ситуации схожи. Его приглашали в Мадрид крайним защитником, но он стал центральным 2
Лукин: люблю жестких защитников. Мне импонируют ван Дейк, Рамос и Мальдини. Меня самого в команде сравнивали с Нестой 1