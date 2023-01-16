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Агент Гойковича: ЦСКА действительно интересуется игроком

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Агент защитника "Оренбурга" Ренато Гойковича Ромео Филипович подтвердил, что ЦСКА интересуется игроком.
Фото: ФК " Оренбург"
- ЦСКА интересуется Ренато, это правда, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

27-летний босниец Ренато Гойкович, выступающий на позиции центрального защитника, защищает цвета "Оренбурга" с 2020 года. В этом сезоне футболист поучаствовал в 16 матчах за свой клуб, в которых отметился 3 ассистентскими действиями. Контракт Ренато с оренбургским коллективом завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость Гойковича, под данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет 900 тысяч евро. Ранее в СМИ появилась информация, что боснийского защитника в своих рядах хочет видеть московский ЦСКА.


ЦСКА Гойкович Оренбург
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