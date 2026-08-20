"Борьба за самые высокие места - это слова. Вы хотите стать первыми без нападения?" Широков - о ЦСКА

"Смотря что они хотят. Борьба за самые высокие места — это слова. За какие высокие места? За первое место? За счет чего? Вы хотите занять первое место без нападения?
Когда ЦСКА последний раз боролся за первое место? Они могут идти первые полгода в тройке, что-то там фантазировать, но я что-то не помню, чтобы они были реальными претендентами на первое место. Для меня загадка, как они будут бороться за самые высокие места с таким комплектованием", - сказал Широков.
По итогам пяти сыгрынных туров московский ЦСКА одержал две победы, дважды сыграл вничью и не потрпел ни одно поражения. "Армейцы" набрали 8 очков и располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Примечательно, что все матчи команда Дмитрия Игдисамова провела у себя дома.
В эту субботу, 22 августа, красно-синие примут на своем поле столичный "Локовотив" в рамках 5-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"