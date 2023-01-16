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Гендиректор "Арарат-Армения" Галстян: конечно, хотел бы видеть Глушакова в нашем клубе

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Генеральный директор "Арарат-Армения" Погос Галстян заявил, что клуб хотел бы заполучить Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
"Конечно, я бы хотел видеть Дениса в нашем клубе! Хотя Глушаков в такой хорошей форме находится сейчас, что ему 100 процентов какой?то российский клуб предложит контракт. Но если что, Армения для Дениса всегда открыта", - приводит слова Галстяна Sport24.

Напомним, ранее Глушаков покинул "Химки". Подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с полузащитником на прошлой неделе. В нынешнем сезоне Глушаков провел за "Химки" 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. 27 января Денису исполняется 36 лет.

До "Химок" Глушаков выступал за "Ахмат", "Спартак" и "Локомотив".


Глушаков Арарат-Армения Химки
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