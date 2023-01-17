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Стрепетов: Дзюба поможет "Торпедо", не сомневаюсь. Команде обязательно нужен лидер, а он может решать

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Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал возможный приход нападающего Артема Дзюбы в московское "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"
- Талалаев, судя по всему, еще сомневается в вопросе Дзюбы. Но Артем - голеадор, а "Торпедо" обязательно нужен лидер и человек, который решает многие моменты на поле. А Дзюба может решать. И если игру поставить через Артема, а Андрей это может сделать, если всё сойдется между игроком, тренером и руководителями клуба, то Дзюба поможет "Торпедо", я в этом не сомневаюсь, - передает слова Стрепетова "РБ Спорт".

Ранее появилась информация о возможном подписании контракта с московским "Торпедо" 34-летнего экс-нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. После ухода из "Зенита" в мае 2022 года с августа по ноябрь футболист выступал за турецкий "Адана Демирспор", после чего расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию. По итогам осенней части сезона "Торпедо" находится на последнем, 16 месте в турнирной таблицы, набрав 6 очков в 17 матчах, отставание от зоны стыковых матчей для "автозаводцев" составляет 7 очков.


Торпедо Дзюба Стрепетов Российские трансферы
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