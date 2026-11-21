- Я не буду никого пушить, не буду никому советовать, если у них самих нет таких мыслей. У меня такие мысли были - я искренне горел желанием поиграть в Европе. И в итоге это получилось осуществить.
Тем, кто именно горит желанием, хочет попробовать себя в Европе, я, конечно, желаю не сомневаться и сделать это. Потому что за границей ты будешь расти. Когда ты погружаешься в другую культуру, ты учишь язык, совершенствуешься как человек и как футболист, - цитирует Миранчука "РБ Спорт".
Ранее россиянин выступал в чемпионате Италии за "Аталанту" и "Торино". В составе клуба из Бергамо полузащитник стал победителем Лиги Европы в 2024 году.