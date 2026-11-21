- Тяжелая игра. К сожалению, довольно быстро пропустили. В какой-то степени на нашу игру повлияло поле не очень хорошего качества.
Поражения - это часть футбола. Нельзя опускать голову, надо объединиться, чтобы каждый по-прежнему доверял каждому, и исправлять ситуацию, - передаёт слова футболиста "Матч ТВ".
Поражение в Казани прервало серию "Зенита" из семи встреч без проигрышей в РПЛ. Петербуржцы с 31 очком сохраняют первую строчку в чемпионате, опережая московское "Динамо" по дополнительным показателям.