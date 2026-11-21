- Тяжёлый матч. Пришлось нам где-то сесть и в средний блок, и в низкий. Но ребята молодцы.
Агрессивно оборонялись, старались агрессивно выбегать в контратаку и тем самым заработали пенальти. Наш наработанный аут тоже сработал. Это, опять-таки, наверное, психология, когда ты выигрываешь 2:0 у "Зенита" и начинаешь уже думать о том, как сохранить счёт. Вот над этим как раз нужно поработать ещё, - сказал Кузьмин в эфире "Матч ТВ".
"Рубин" выиграл третий матч подряд в РПЛ и с 21 очком поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Следующую встречу казанцы проведут 28 ноября на своём поле против тольяттинского "Акрона".