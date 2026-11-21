Противостояние представляло особый интерес из-за тренеров. Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов и возглавляющий «Ахмат» Ролан Гусев ранее вместе работали в академии армейского клуба. Гусев уже обыгрывал бывшую команду, когда трудился в московском «Динамо». Теперь специалист добился ещё одного успеха.
Перед встречей ЦСКА столкнулся с кадровыми проблемами. Из-за болезни Лукина в обороне появились Виктор, Данилов и Абдулкадыров. В стартовом составе также вышли Глебов и Алвес.
Хозяева с первых минут завладели инициативой и создали несколько опасных моментов. Самый очевидный шанс упустил Алвес. После неудачного выноса Цаке мяч отскочил к бразильцу, который оказался один перед воротами, однако пробил далеко от цели.
Армейцы продолжили атаковать. После стандартного положения Абдулкадыров опасно пробил головой, но голкипер «Ахмата» Мицаев спас команду. Позднее Сидибе не позволил Гонду завершить передачу Облякова, а ещё в одном эпизоде аргентинский форвард не сумел замкнуть навес Кругового.
Запомнилась и попытка Глебова забить ударом через себя с линии штрафной площади. Однако многочисленные атаки не принесли хозяевам результата.
За первую половину встречи ЦСКА нанес десять ударов и набрал 0,82 ожидаемого гола (xG), но лишь однажды попал в створ. «Ахмат» действовал значительно осторожнее. Грозненцы дважды пробили по воротам: Садулаев отправил мяч мимо, а с ударом головой Мелкадзе справился Бориско.
После перерыва ситуация резко изменилась. На 52-й минуте гости получили право на пенальти после спорного эпизода с участием Мелкадзе и Кругового. Форвард «Ахмата» в борьбе оттолкнул защитника ЦСКА, после чего тот задел соперника ногой. Арбитр изучил момент с помощью VAR и назначил одиннадцатиметровый. Садулаев уверенно реализовал удар, отправив мяч по центру ворот.
Вскоре на поле произошла потасовка. Садулаев грубо атаковал Виктора сзади, защитник армейцев выразил недовольство, после чего в конфликт вмешались футболисты обеих команд.
На 63-й минуте «Ахмат» удвоил преимущество. Ибишев выиграл верховую борьбу в центре поля, Касинтура получил мяч и выполнил точную передачу между защитниками ЦСКА. Мелкадзе вышел на ударную позицию и отправил мяч между ног Бориско — 0:2.
Игдисамов попытался изменить ход встречи с помощью замен. На поле появились Олейников, Кармо и Мусаев. Последний вскоре получил возможность сократить отставание, однако не реализовал выход один на один с Мицаевым.
Зато на 69-й минуте отличился Кармо. Бразилец сместился с фланга в центр, ушел от Ибишева и точным ударом с линии штрафной отправил мяч в дальний угол. Счет стал 1:2, а ЦСКА получил шанс спасти матч.
В оставшееся время команды ещё дважды отправляли мяч в сетку, однако оба гола были отменены из-за офсайдов. Сначала после передачи Исмаэла отличился Сидибе, затем Мусаев поразил ворота «Ахмата» после борьбы Гонду в воздухе. В обоих случаях арбитры зафиксировали нарушения.
В концовке Аззи опасно пробил в дальний угол, но Мицаев вновь выручил гостей. На один из последних угловых в штрафную соперника прибежал даже вратарь ЦСКА Бориско, однако сравнять счёт армейцы так и не смогли.
А самое интересное началось после матча. Футболисты ЦСКА по полной прошлись по судейству рефери из Азова Артёма Чистякова.
Форвард армейцев Иван Олейников назвал пенальти «левым».
«Не получилось выиграть. В целом контролировали игру. Левый пенальти и пропущенный второй гол всё поменяли. Очень спорный момент в моменте с пенальти. Сложно сказать, повлиял ли отъезд наших футболистов в сборную на результат. Но мы собрались в полном составе только за один день до игры», — сказал Олейников после матча.
С решением арбитра не согласился и защитник ЦСКА Данил Круговой.
«По мне — это не пенальти. Что можно изменить, если судья принял решение? Чего толку, буду я говорить, был пенальти или нет. Три очка уже не вернуть. У нас было много моментов, но, к сожалению, не получилось забить. Реализация подвела нас в первом тайме. Были хорошие моменты у Алвеса и Гонду. У меня тоже был хороший момент во втором тайме», — сказал защитник.
Наставник москвичей Игдисамов признался, что не понимает, как можно было назначить подобный пенальти.
«Пенальти в наши ворота… Я не знаю, как его назвать. Не понимаю, как можно назначать такие пенальти в эпоху VAR. Это не поддаётся никакой логике. Я сейчас пересмотрел момент — и не понимаю. Этот пенальти повлиял на игру, на второй гол. Реализация у нас хромает. Надо было забивать в первом тайме», — сказал специалист.
ЦСКА потерпел уже второе поражение подряд в РПЛ, а серия без побед достигла трёх матчей. Москвичи упустили шанс приблизиться к «Зениту», который неожиданно проиграл в Казани. В свою очередь «Ахмат» после двух побед отдалился от зоны вылета уже на шесть очков.
Фото: "Чемпионат"