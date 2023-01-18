– Конечно же, Ваня Игнатьев не показал всех своих возможностей. Большего я от него ожидал, но это был большой и серьезный трансфер. В "Рубине" у Вани откровенно не получилось. Надеюсь, что у него все хорошо сложится дальше. Считаю, сейчас у него все идет неплохо, – цитирует Яровинского "СЭ".
Напомним, что российский центральный нападающий Иван Игнатьев играл за казанский "Рубин" в период с января 2020 года по февраль 2022 года. В январе 2020 года "Рубин" приобрел Игнатьева у "Краснодара" за семь с половиной миллионов евро. В феврале 2022 года Иван отправился на правах аренды в самарские "Крылья Советов". Летом того же года вернулся в Казань и ушел в московский "Локомотив" на правах свободного агента.
В общей сумме за казанский "Рубин" Иван Игнатьев отыграл 40 матчей, забил три мяча, отдал три голевых передачи. За "Локомотив" в текущем сезоне Игнатьев провел 12 матчей в РПЛ и четыре в Кубке России, на его групповой стадии. Иван забил четыре мяча и отдал две голевых передачи в рамках РПЛ.
Яровинский: у Игнатьева в "Рубине" откровенно не получилось. Он не показал всех своих возможностей
Бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский оценил игровой период российского нападающего Ивана Игнатьева в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"