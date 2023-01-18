Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 5X 3.9П2 1.71

Суперкубок Италии

Милан
22:00
ИнтерНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Николич: "Локомотив" на сто процентов останется в РПЛ. В команде много качественных футболистов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
– Многие говорят, что во второй половине сезона "Локомотив" будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в РПЛ. В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. С Бариновым или без него вылет "Локомотива" просто невозможен, – цитирует Николича "СЭ".

Сербский специалист Марко Николич возглавлял московский "Локомотив" в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года. Этот клуб на данный момент является последним местом его работы. Во главе "Локомотива" Марко провел 62 матча. По итогам текущего сезона РПЛ и 17-ти сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице. "Локомотив" находится в зоне стыковых матчей, от зоны прямого вылета команду разделяет всего одно очко. В ноябре 2022 года в московский клуб пришел новый главный тренер – Михаил Галактионов. Этой зимой были приобретены три новых футболиста: Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Илья Лантратов.


Николич Локомотив РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Пресс-служба "Крыльев Советов": Рассказов тренируется с командой, но контракт пока не подписан
Колыванов: особой пользы Мевля "Спартаку" не принес эксклюзив
"РБ Спорт": совет директоров "Торпедо" не согласовывает переход Дзюбы. У Артема больше нет вариантов в РПЛ 2
Кузяев: соглашусь с тем, что конкурент у "Зенита" только один — он сам
"Милан" – "Интер": составы команд на дерби. Леау и Мхитарян выйдут с первых минут 1
Кузяев: был удивлен, что Ловрен ушел — общались осенью и он говорил мне, что не против продлить контракт с "Зенитом" 1
Представитель Дзюбы: предложения из-за рубежа гораздо выгоднее по финансам, но Артем хочет продолжить карьеру в России 6
Семин: трансфер Мевли получился неудачным для "Спартака". За это должны нести ответственность люди, которые его брали 3
Фабрицио Романо: Зоммер переходит в "Баварию". Швейцарский вратарь заменит травмированного Нойера
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Николич: "Локомотив" на сто процентов останется в РПЛ. В команде много качественных футболистов
Йоканович: если бы вся молодежь играла за основу, возможно, школу "Динамо" можно было бы назвать лучшей в мире 1
Селюк: Баринова в "Бешикташе" не будет. Турецкие клубы не любят платить деньги за игроков, им нужны свободные агенты
Официально: новым спортивным директором казанского "Рубина" после ухода Олега Яровинского стал Эдуард Сафонов
Лангович: для меня примерами для подражания в "Ростове" были Гацкан и Калачев. Они готовы были умереть за клуб