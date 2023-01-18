– Многие говорят, что во второй половине сезона "Локомотив" будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в РПЛ. В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. С Бариновым или без него вылет "Локомотива" просто невозможен, – цитирует Николича "СЭ".
Сербский специалист Марко Николич возглавлял московский "Локомотив" в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года. Этот клуб на данный момент является последним местом его работы. Во главе "Локомотива" Марко провел 62 матча. По итогам текущего сезона РПЛ и 17-ти сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице. "Локомотив" находится в зоне стыковых матчей, от зоны прямого вылета команду разделяет всего одно очко. В ноябре 2022 года в московский клуб пришел новый главный тренер – Михаил Галактионов. Этой зимой были приобретены три новых футболиста: Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Илья Лантратов.
Николич: "Локомотив" на сто процентов останется в РПЛ. В команде много качественных футболистов
Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"