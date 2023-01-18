По сообщениям источника, совет директоров "Торпедо" не согласовывает сделку по 34-летнему российскому форварду Артему Дзюбе. Окончательное решение может быть принято до конца это недели, но по данным источника, шансы на переход лучшего бомбардира чемпионатов России довольно малы. У Дзюбы больше нет вариантов продолжения карьеры в РПЛ, и если трансфер в стан "автозаводцев" сорвется, то игрок поедет в клубы из арабских стран.
Напомним, ранее появилась информация, что трансфер Артема Дзюбы – инициатива президента московского коллектива Ильи Геркуса, а остальное руководство и наставник команды Андрей Талалаев не поддерживают приобретение 4-х кратного чемпиона России.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": совет директоров "Торпедо" не согласовывает переход Дзюбы. У Артема больше нет вариантов в РПЛ
Фото: ФК "Зенит"