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Спортдиректор "Оренбурга": по Стоматову в клуб предложений не поступало

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался по поводу будущего Матео Стоматова в клубе.
Фото: ФК "Оренбург"
- На данный момент по Стаматову предложений в клуб не поступало, у него действующий контракт. Он – футболист "Оренбурга", - приводит комментарий Андреева "РБ Спорт".

23-летний левый защитник из Болгарии Матео Стоматов защищает цвета "Оренбурга" с лета 2021 года. В текущем сезоне футболист сборной Болгарии поучаствовал в 10 встречах за свою команду. Контракт Матео с оренбургским коллективом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Стоматова, по данным авторитетного аналитического сайта Transfеrmarkt составляет Стоматова в 300 тысяч евро.

"Оренбург" по итогам первой половина сезона РПЛ располагается на 7-м месте. Команда Марцела Лички набрала 25 очков после 17 сыгранных туров.


Оренбург Андреев
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Спортдиректор "Оренбурга": по Стоматову в клуб предложений не поступало