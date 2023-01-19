– Если бы была возможность вернуть одного легионера в РПЛ из всех, которые уже выступали в лиге, это был бы Кевин Кураньи, – приводит слова Силкина "Чемпионат".
Напомним, что немецкий нападающий Кевин Кураньи играл в России и представлял московское "Динамо" в период с июля 2010 года по июль 2015 года. До отрезка в составе бело-голубых Кевин выступал за немецкий "Шальке-04", после "Динамо" он перешел в другой немецкий клуб – "Хоффенхайм".
В общей сумме за московскую команду Кураньи отыграл 151 матч, забил 56 мячей и отдал 24 результативных передачи. Больше матчей он проводил только в составе "Шальке-04" – 209. Кевин является воспитанником "Штутгарта", карьеру футболиста завершил летом 2016 года.
Силкин: из всех легионеров РПЛ вернул бы Кевина Кураньи
Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в чемпионате России, вернул бы немецкого форварда Кевина Кураньи.
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