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Гаджиев: не считаю, что закат карьеры Дзюбы уже подошел. С ним случилась футбольная беда – не попал с выбором клуба

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил игровые перспективы 34-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
– Не считаю, что закат карьеры Дзюбы уже подошел. С ним случилась футбольная беда – не попал с выбором клуба. Но если у Артема еще не перегорели глаза, если он сам хочет играть в футбол, то сможет вернуться на прежний уровень. Артем еще не сказал своего последнего слова, – цитирует Гаджиева "РБ Спорт".

Напомним, что Артем Дзюба находится в статусе свободного агента и без футбольного клуба с начала ноября 2022 года. В тот период Артем разорвал соглашение с турецким клубом "Адана Демирсор", в который он переходил в августе 2022 года. За несколько месяцев Дзюба провел лишь четыре матча за эту команду в чемпионате Турции, один в Кубке Турции (165 и 55 минут, проведенных на футбольном поле). Артем отметился забитым мячом в дебютном матче, а после стал получать все меньше игрового времени.

В предыдущем сезоне Дзюба играл за "Зенит", но его контракт с этим клубом истек летом 2022 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего форварда в четыре миллиона евро.


Гаджиев Дзюба
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