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"Чемпионат": турецкий клуб "Истанбул Башакшехир" предложил Смолову контракт на 2,5 года

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Российский футболист Федор Смолов может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Фото: "Чемпионат"
По данным СМИ, "Истанбул Башакшехир", представляющий чемпионат Турциии, хочет усилить свой состав 32-летним российским форвардом Федором Смоловым. Турки предлагают воспитаннику "Динамо" контракт на 2,5 года.

Федор Смолов вернулся в московское "Динамо" зимой 2022 года. В текущем сезоне игрок сыграл в 20 встречах за бело-голубых, в которым отличился 9 голами и 5 ассистами. Контракт россиянина с москвичами рассчитан до лета 2024 года. Аналитический ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Смолова в 5 млн евро.

"Истанбул Башакшехир" в этом розыгрыше турецкого первенства после 18 туров с 34-ю очками располагается на 3-м месте в таблице.

Источник: "Чемпионат"


Истанбул Башакшехир Смолов Динамо
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