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Агент Баринова: "Локомотив" отклонил предложение "Бешикташа". Сейчас в переговорах пауза

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Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, что переговоры по переходу его клиента в "Бешикташ" приостановлены.
Фото: ТАСС
"Локомотив" отклонил предложение. Сейчас в переговорах пауза, вчера ее озвучил генеральный директор "Бешикташа". Насколько я знаю, у турецкого клуба была масса вариантов, как приобрести Диму. Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа. Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для "Локомотива", - цитирует Банатина "СЭ".

Напомним, ранее стало известно, что "Бешикташ" сделал в "Локомотив" официальный запрос по трансферу Дмитрия Баринова. По разным данным "Локомотив" потребовал за игрока от 5 до 15 млн евро, что не устроило турецкий клуб.

В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел 20 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Он является воспитанником красно-зеленых. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.


Баринов Локомотив Бешикташ
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