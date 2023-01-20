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Журналист O Jogo: 4 года назад Тавареш считался одним из самых многообещающих футболистов Португалии

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Журналист португальской газеты O Jogo Жил Нуньеш поделился мнением о Томаше Тавареше, который близок к переходу в "Спартак".
Фото: Getty Images
"Спартак" либо совершит большую сделку, либо окажется просто ещё одним клубом в карьере Тавареша. Перед «Спартаком» стоит большая задача: осознать, что это футболист с огромным потенциалом, который нужно восстановить. Четыре года назад Тавареш считался одним из самых многообещающих футболистов Португалии", - приводит слова Нуньеша "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Тавареш должен вылететь из Лиссабона в Москву, где он подпишет контракт со "Спартаком". 21-летний защитник является воспитанником "Бенфики". Прошлый сезон он провел на правах аренды в швейцарском "Базеле", где играл под руководством нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.

В мае прошлого года Тавареш выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок. С тех пор он ни разу не выходил на поле.

Кто такой Томаш Тавареш, который едет в "Спартак"? Рвал кресты в "Базеле" Абаскаля. В 2020-м его обещал привезти Газизов


Тавареш Спартак
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