"Спартак" либо совершит большую сделку, либо окажется просто ещё одним клубом в карьере Тавареша. Перед «Спартаком» стоит большая задача: осознать, что это футболист с огромным потенциалом, который нужно восстановить. Четыре года назад Тавареш считался одним из самых многообещающих футболистов Португалии", - приводит слова Нуньеша "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Тавареш должен вылететь из Лиссабона в Москву, где он подпишет контракт со "Спартаком". 21-летний защитник является воспитанником "Бенфики". Прошлый сезон он провел на правах аренды в швейцарском "Базеле", где играл под руководством нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
В мае прошлого года Тавареш выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок. С тех пор он ни разу не выходил на поле.
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Журналист O Jogo: 4 года назад Тавареш считался одним из самых многообещающих футболистов Португалии
Журналист португальской газеты O Jogo Жил Нуньеш поделился мнением о Томаше Тавареше, который близок к переходу в "Спартак".
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