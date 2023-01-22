По данным источника, немецкий "Шальке" хотел взять в аренду без права выкупа у "Локомотива" 22-летнего французского форварда Вильсона Изидора. Железнодорожники отказали клубу из Гельзенкирхена, так как намерены компенсировать расходы на приобретение француза. Москвичи будут согласны на аренду с обязательным правом выкупа. При этом отмечается, что в клубе рассчитывают на Изидора.
Вильсон Изидор защищает цвета "Локомотива" с зимы 2022 года. Контракт Вильсона с коллективом из Москвы рассчитан до лета 2026 года. Всего за "железнодорожников" футболист провел 28 матчей 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Сейчас Изидор работает готовится с командой к возобновлению второй половины сезона.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Локомотив" отклонил предложение "Шальке" по аренде Изидора без права выкупа
"Локомотив" и "Шальке" не договорились об аренде французского футболиста Вильсона Изидора.
Фото: РПЛ