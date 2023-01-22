- Мне дали бумагу на поиски нового клуба, разрешили вести переговоры. Этим сейчас и занимаюсь. Контракт пока не разорвал. Сейчас просто занят поиском клуба. "Химки" готовы бесплатно отпустить. Новому клубу ничего за меня не нужно будет платить. Дождался ли ответа от турецкого клуба? Нет, всё жду. Это не такой быстрый процесс, как мне хотелось бы. В России никакой конкретики ни от какого клуба не поступало. Удивительно, но вот так, - передает слова Тихого "РБ Спорт".
Ранее подмосковные "Химки" не взяли на второй межсезонный сбор большую группу из 9 игроков основной обоймы осенней части сезона, часть из них уже нашла себе новые команды. В число не попавших на сбор вошел и 30-летний центральный защитник красно-черных Дмитрий Тихий. В текущем сезоне футболист принял участие в 10 матчах клуба во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Химки" занимают 15 место, набрав 12 очков в 17 матчах.
Тихий: "Химки" разрешили мне искать новый клуб, отпустят бесплатно. В России нет конкретики, жду ответа из Турции
Защитник "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о перспективах продолжения своей карьеры.
Фото: РПЛ