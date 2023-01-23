"Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно. Сейчас мы не ведем переговоры с "Динамо" и не планируем", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий коллектив заинтересован в подписании Смолова. Сообщалось, что руководство "Истанбул Башакшехира" готово заключить с нападающим контракт на 2,5 года.
Смолов в текущем сезоне провел 15 матчей Российской Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Гендиректор "Истанбула": Смолов ранее входил в сферу наших интересов
Генеральный директор "Истанбул Башакшехира" Мустафа Эрогут отреагировал на информацию об интересе к форварду "Динамо" Федору Смолову.
Фото: Soccer.ru