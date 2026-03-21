- Эмоций много, рады победе. Оставили все силы. Кордоба - наша машина, очень рады за него. Думаю, никто на этом стадионе не забивал четыре гола в одном матче. Я вместе с ним счастлив.
Паузы на матчи сборных? Сейчас она нужна, чтобы немного отдохнуть и вернуться с новыми силами, - передаёт слова Сперцяна корреспондент Rusfootball.info.
"Краснодар" имеет в активе 49 очков и возглавляет таблицу чемпионата России. Следом идет "Зенит", в активе которого 45 очков и одна игра в запасе.
Сперцян: Кордоба - наша машина, рады за него
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян дал комментарий после крупной победы над "Пари НН" (5:0) в 22-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"