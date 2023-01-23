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"СЭ": Селихов вернется в общую группу "Спартака" в понедельник. Он пропустил матч с "АГМК"

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Вратарь Александр Селихов вернется в общую группу "Спартака" в ближайшее время.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, планируется, что голкипер вернется к тренировкам в общей группе красно-белых в понедельник.

Ранее стало известно, что у Селихова недомогание. 28-летний футболист пропустил контрольную встречу с узбекистанским клубом "АГМК" - "Спартак" одержал победу со счетом 3:1.

"Спартак" по итогам первой части чемпионата России идет на втором месте с 36-ю очками в активе. Селихов защищал ворота москвичей в 15 играх Премьер-лиги.

Источник: "СЭ"


Селихов Спартак
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