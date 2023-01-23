По данным источника, планируется, что голкипер вернется к тренировкам в общей группе красно-белых в понедельник.
Ранее стало известно, что у Селихова недомогание. 28-летний футболист пропустил контрольную встречу с узбекистанским клубом "АГМК" - "Спартак" одержал победу со счетом 3:1.
"Спартак" по итогам первой части чемпионата России идет на втором месте с 36-ю очками в активе. Селихов защищал ворота москвичей в 15 играх Премьер-лиги.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Селихов вернется в общую группу "Спартака" в понедельник. Он пропустил матч с "АГМК"
Вратарь Александр Селихов вернется в общую группу "Спартака" в ближайшее время.
Фото: ФК "Спартак"