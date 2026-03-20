Шалимов высказался о работе Карседо в "Спартаке"

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о работе главного тренера "Спартака" Хуана Карседо.
По словам Шалимова, с Карседо не будут ничего требовать в текущем сезоне.

- У "Спартака" идет период экспериментов, проб и ошибок — в плане состава, прежде всего.
Все мысли уже о следующем сезоне, а требовать с Карседо в этом сезоне ничего не будут. У тренера очень сильные позиции, контракт на 2,5 года, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" зимой текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери.

По итогам 21 сыгранного тура красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе. Столичному клубу предстоит сыграть с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути регионов Кубка России.

