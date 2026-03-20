Булыкин высказался о дисквалификации Талалаева

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о дисквалификации главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
По словам Булыкина, поведение Талалаева - недостойное и не пример для подражания.

- Достаточно, чтобы было время подумать. Это недостойное поведение, точно не пример для подражания. И с рецидивом много матчей дисквалификации бы не дали, четыре игры — это прилично.
Эти поступки не красят ни команду, ни тренера, ни футбол. Это будет и для других уроком, - цитирует Булыкина "Советский Спорт".


Напомним, что в 21 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе одержала победу над ЦСКА со счетом 1:0. В компенсированное время главный тренер балтийцев Андрей Талалаев выпнул мяч на трибуну, спровоцировав конфликт между двумя командами на футбольном поле, позже перепалка возникла и в подтрибунном помещении.

Главный арбитр показал красную карточку Талалаеву и наставнику красно-синих Фабио Челестини. КДК РФС наказал главного тренера калининградцев - он дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 300 тысяч рублей.

