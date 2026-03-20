Дивеев рассказал, как проходит его адаптация в "Зените"

- Хочется выразить благодарность всей команде и всему персоналу, они встретили меня очень тепло. У меня не было никаких ощущений, что пришёл в новый коллектив.
Как будто я тут уже нахожусь целый год. Со всеми игроками очень быстро нашёл контакт, и с российскими, и с иностранными, - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно в рамках обмена на форварда петербуржцев Лусиано Гонду. Защитник заключил контракт с петербуржцами до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Всего Дивеев провел за сине-бело-голубых во всех турнирах пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По итогам 21 сыгранного тура команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 45 набранными очками.