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Кафанов - о травмированном втором вратаре "Ростова": раньше апреля Медведева в строю ждать не стоит

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Тренер голкиперов "Ростова" Виталий Кафанов рассказал об адаптации в клубе второго вратаря Никиты Медведева и о сроках его восстановления после травмы.
Фото: ФК "Ростов"
- Надо отдать должное, когда он приехал в "Ростов", то довольно быстро всё освоил. Два матча до травмы Медведев провел без ошибок, был надежен. Хорошо разыгрывал мяч через мелкий пас, находил правильные решения на поле. Когда ждать его возвращения в строй? В Германии врачи сказали, что срок восстановления - 7 месяцев. То есть раньше апреля его ждать не стоит, - передает слова Кафанова "РБ Спорт".

28-летний вратарь Никита Медведев в июле 2022 года на правах свободного агента перешел из "Рубина" в "Ростов", основным голкипером которого является 34-летний Сергей Песьяков. Медведев завершил без пропущенных мячей матч 1 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо" (2:0), но 14 сентября 2022 года на 63 минуте матча 2 тура этого же турнира против "Оренбурга" (3:1) при счете 1:0 в пользу желто-синих получил тяжелую травму - разрыв связок колена.


Ростов Медведев Кафанов
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