По данным источника, Сперцяном в Италии интересуется только "Фиорентина". Прошлым летом "фиалки" хотели подписать армянского полузащитника, но игрок сам отказался от трансфера. Эдуард обещал "Краснодару" отыграть сезон-2022/23, поэтому во Флоренции хотят повторить попытку подписать Сперцяна летом этого года.
Напомним, что ранее интерес к армянскому полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну, согласно некоторым источникам, проявляли две голландских команды – ПСВ и "Фейеноорд". Еще позже в число заинтересованных в Сперцяне клубов добавились итальянское "Лацио" и испанский "Вильярреал". Спортивный директор "Лацио" после появления новостей заявил, что они никогда не интересовались Эдуардом.
Зимой 2021 года в итальянскую "Фиорентину" уже переходил один футболист из РПЛ – нападающий Александр Кокорин. В январе того года он перебрался во Флоренцию из московского "Спартака", но так и не смог закрепиться в составе. Сейчас Кокорин выступает на правах аренды из "Фиорентины" за кипрский "Арис". Сегодня, к примеру, Александр оформил дубль в одном из матчей.
Источник: Sport24Sport24
Sport24: "Фиорентина" интересуется полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном
Армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Фото: ФК "Краснодар"