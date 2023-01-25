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Кечинов: смущает, что "Пари НН" берет Глушакова на просмотр, странно в нем сомневаться

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Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал возможное подписание контракта с "Пари Нижним Новгородом" экс-полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
- Для "Пари НН" это будет отличный трансфер, потому что своим опытом Денис поможет этой команде. "Пари НН" и так уже стал крепким середнячком. Глушаков со своим опытом и мастерством добавит силу этой команде. Немного смущает, что его берут на просмотр. Насколько я знаю, у него никаких травм нет. На просмотр берут тех, в ком сомневаются. Странно сомневаться в Глушакове. Чтобы узнать о здоровье, есть медосмотр, - передает слова Кечинова "Чемпионат".

Ранее появилась подтвержденная информация, что 35-летний (27 января исполняется 36 лет) полузащитник Денис Глушаков, покинувший подмосковные "Химки", находится на сборах "Пари Нижнего Новгорода". Генеральный директор клуба Равиль Измайлов сообщил, что контракт с Глушаковым пока не заключен и футболист находится на просмотре. В осенней части сезона полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах в составе "Химок", забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас, 9 января контракт между подмосковным клубом и Глушаковым был расторгнут по обоюдному согласию.


Нижний Новгород Глушаков Кечинов Российские трансферы
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