- Мне непонятно, почему решили избавиться от Рассказова. Да, многие были им недовольны, но он был игроком обоймы, являясь воспитанником клуба. Это не очень хорошо. Зачем было отдавать Рассказова и брать на его место легионера? Уровень этих новых ребят пока непонятен. Вчера я впервые про них услышал, - приводит мнение Шишкина "Чемпионат".
"Спартак" вчера объявил о том, что 21-летний португальский крайний защитник Томаш Тавареш и 22-летний парагваец Алексис Дуарте, выступающий на позиции центрального защитника будут защищать цвета столичного коллектива.
Николай Рассказов, которому в январе исполнилось 25 лет, является выпускником академии красно-белых. Впервые защитник сыграл за основной состав "Спартака" в 2017 года при Массимо Каррере. Всего в активе Николая 58 встреч за москвичей, в которых он смог отметиться 2-мя голами. В этом сезоне россиянин сыграл в 11 матчах. Игрок не поехал на сбор "Спартака" в ОАЭ и близок к подписанию контракта с "Крыльями Советов".
Спартак ушел на зимнюю паузу, расположившись на 2-м месте в таблице РПЛ, набрав 36 очков по итогам 17 проведенных матчей.
Шишкин – о переходе Тавареша и Дуарте: зачем было отдавать Рассказова и брать на его место легионера?
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин высказался по поводу новых трансферов клуба Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.
Фото: "Чемпионат"