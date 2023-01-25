Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
22:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.44X 3.4П2 2.95
Аугсбург
22:30
Боруссия МНе начат
П1 3.1X 3.65П2 2.25
Вердер
22:30
УнионНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7
Байер
22:30
БохумНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Корнеев: Дуарте меня не убедил, а приобретение Тавареша – это ставка на будущее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный функционер Игорь Корнеев оценил переходы защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в московский "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
– По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение, лучше знают его качества. Тавареш достаточно талантливый игрок, может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьезной травмы колена, связанной с разрывом крестов. За последние 4 года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка на будущее, которая, надеюсь, сработает, – цитирует Корнеева "РБ Спорт".

Напомним, что парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте и португальский фланговый защитник Томаш Тавареш вчера были официально объявлены и представлены в качестве новичков московского "Спартака". Дуарте и Тавареш стали первыми приобретениями красно-белых в 2023 году. Парагваец заключил контракт сроком до лета 2027 года, португалец – до лета 2026 года.

В первой части текущего сезона РПЛ и Кубка России за "Спартак" на правах аренды играл словенский центральный защитник Миха Мевля, который не смог закрепиться в составе и покинул команду этой зимой. Французский центральный защитник Самуэль Жиго покинул Москву и Россию летом 2022 года, перейдя во французский "Марсель", который он представляет и по сей день.


Корнеев Дуарте Тавареш Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Канчельскис – о переносе Суперкубка в Афины: если изначально назначили игру в Казани, то и должны там ее проводить эксклюзив
Ловчев: я не верю, что Захарян и Сперцян смогут заиграть в Европе. Очень много шума сейчас вокруг них
Гуренко: надо сильно постараться, чтобы "Локомотив" вылетел из РПЛ
Журналист Карпов: "Локомотив" арендовал Конти у "Бенфики" до конца сезона
Корнеев: Дуарте меня не убедил, а приобретение Тавареша – это ставка на будущее 1
Официально: полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой переходит в астраханский "Волгарь"
Представитель Оганесяна: "Оренбург" выразил желание и интерес выкупить Степана у "Спартака"
Официально: Суперкубок УЕФА-2023 перенесен из Казани в Афины 3
Sport24: Рассказов подпишет контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года
Шишкин – о переходе Тавареша и Дуарте: зачем было отдавать Рассказова и брать на его место легионера? 12
Личка: такой "Зенит" вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей-офф 5
Хет-трик Сергеева и гол Бакаева помогли "Зениту" забить девять мячей в ворота катарской "Аль-Бидды" 4
"РБ Спорт": у "Спартака" будет право выкупа Рассказова за сумму более 3 млн евро 6
Дубль Голенкова принес "Ростову" победу над "Джохором"
Вера – о 0:8 от "Зенита": самое крупное поражение в карьере. Петербуржцы очень быстрые и классно используют пространство 1