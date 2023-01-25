– По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение, лучше знают его качества. Тавареш достаточно талантливый игрок, может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьезной травмы колена, связанной с разрывом крестов. За последние 4 года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка на будущее, которая, надеюсь, сработает, – цитирует Корнеева "РБ Спорт".
Напомним, что парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте и португальский фланговый защитник Томаш Тавареш вчера были официально объявлены и представлены в качестве новичков московского "Спартака". Дуарте и Тавареш стали первыми приобретениями красно-белых в 2023 году. Парагваец заключил контракт сроком до лета 2027 года, португалец – до лета 2026 года.
В первой части текущего сезона РПЛ и Кубка России за "Спартак" на правах аренды играл словенский центральный защитник Миха Мевля, который не смог закрепиться в составе и покинул команду этой зимой. Французский центральный защитник Самуэль Жиго покинул Москву и Россию летом 2022 года, перейдя во французский "Марсель", который он представляет и по сей день.
Корнеев: Дуарте меня не убедил, а приобретение Тавареша – это ставка на будущее
Футбольный функционер Игорь Корнеев оценил переходы защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в московский "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"