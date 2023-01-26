- Если за мной придет "Барселона", то я сразу побегу к Роману Юрьевичу [Бабаеву], ха-ха! Сейчас я сконцентрирован на работе в ЦСКА: чтобы все получилось, чтобы я мог дать клубу максимум того, что могу. Ведь, как я уже говорил, упорная работа всегда вознаграждается, - приводит слова Карраскаля "СЭ".
24-летний атакующий хавбек из Колумбии Хорхе Карраскаль перебрался в ЦСКА зимой 2022 года. Армейский клуб взял игрока в аренду с правом выкупа, а летом того же года москвичи воспользовались этим правом и Хорхе стал игроком ЦСКА на полноценной основе. Благодаря игре за столичный клуб Карраскаль получил свой первый вызов в сборную Колумбии.
В текущем сезоне Карраскаль набрал 5+6 по системе гол плюс пас в 18 встречах за ЦСКА. Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость колумбийского хавбека, чей контракт со столичным коллективом завершается летом 2026 года, в 9 млн евро.
Карраскаль: если за мной придет "Барселона", то я сразу побегу к Бабаеву, но сейчас я сконцентрирован на работе в ЦСКА
Колумбийский футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, что будет делать в случае предложения от "Барселоны".
Фото: "СЭ"