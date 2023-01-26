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Данни: для Дзюбы возращение в РПЛ — отличный вариант. Артем забьет много голов и поможет "Пари НН"

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Экс-капитан "Зенита" португалец Мигель Данни высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в "Пари НН".
Фото: ФК "Адана Демирспор"
- Конечно, для Артема возращение в РПЛ — отличный вариант. Он хороший игрок и забьет много голов. Возможный переход в "Нижний Новгород"? Он сможет помочь команде хорошо выступать на чемпионате России. – приводит мнение Дании "СЭ".

Португальский нападающий Мигель Данни знаком с россиянином Артемом Дзюбой по игре в "Зените". Вместе игроки провели 2 сезона и выиграли Кубок России в сезоне 2015/2016. Артем Дзюбы имеет ряд бомбардирских достижений. 4-х кратный чемпион России является лучшим голеадором чемпионатов России, а также национальной команды страны. Сегодня СМИ сообщили, что Дзюба станет новым нападающим "Пари НН". При этом руководство нижегородского клуба этот факт опровергает.

"Пари НН" смог заработать 19 баллов после 17 проведенных туров. Коллектив и Нижнего Новгорода располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ.


Дзюба Данни Пари НН
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