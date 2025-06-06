Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Чехия
21:45
ЧерногорияНе начат
Норвегия
21:45
ИталияНе начат
Уэльс
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Гибралтар
21:45
ХорватияНе начат
Северная Македония
21:45
БельгияНе начат
Эстония
21:45
ИзраильНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Болгария
1 - 0 1 0
Кипр1 тайм
Россия
20:00
НигерияНе начат
Люксембург
20:00
СловенияНе начат
Косово
20:00
АрменияНе начат
Венгрия
20:30
ШвецияНе начат
Ирландия
21:45
СенегалНе начат
Польша
21:45
МолдоваНе начат
Шотландия
21:45
ИсландияНе начат

Агент: Кайо уходит только с благодарностью к "Краснодару"

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника Кайо, прокомментировал переход игрока из "Краснодара" в "Ботафого".
Фото: ФК "Краснодар"
- Как его агент, я могу сказать, что Кайо уходит только с благодарностью к "Краснодару". Он провел шесть замечательных лет в "Краснодаре", испытал личный и профессиональный рост, а также пережил много замечательных моментов, включая победу в чемпионате России.

29-летний центральный защитник Кайо защищал цвета "Краснодара" с лета 2019 года. Вчера, 5 июня, "быки" объявили о трансфере футболиста в бразильский клуб "Ботафого".

В минувшем сезоне Кайо принял участие в 19 матчах за краснодарскую команду, в которых отметился одним забитым мячом и помог клубу впервые в истории завоевать золотые медали РПЛ. Всего в России на счету бразильца 123 игры, четыре гола и один ассист.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится