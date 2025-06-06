- Как его агент, я могу сказать, что Кайо уходит только с благодарностью к "Краснодару". Он провел шесть замечательных лет в "Краснодаре", испытал личный и профессиональный рост, а также пережил много замечательных моментов, включая победу в чемпионате России.
29-летний центральный защитник Кайо защищал цвета "Краснодара" с лета 2019 года. Вчера, 5 июня, "быки" объявили о трансфере футболиста в бразильский клуб "Ботафого".
В минувшем сезоне Кайо принял участие в 19 матчах за краснодарскую команду, в которых отметился одним забитым мячом и помог клубу впервые в истории завоевать золотые медали РПЛ. Всего в России на счету бразильца 123 игры, четыре гола и один ассист.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: Кайо уходит только с благодарностью к "Краснодару"
Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника Кайо, прокомментировал переход игрока из "Краснодара" в "Ботафого".
Фото: ФК "Краснодар"