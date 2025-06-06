- То, что сделал господин Пономарев накануне матча с "Сочи", называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намек в разговоре с Олегом Петровичем Василенко (главным тренером), а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами. Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжелый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах. В итоге им предлагают поступить не по-спортивному — для меня это за гранью.
Матч между "Черноморцем" и "Сочи" в рамках заключительного, 34 тура Первой лиги состоялся 24 мая. Встреча проходила в Новороссийске и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Напомним, "Черноморец" завершил чемпионат в зоне стыковых матчей, финишировав на третьей строчке в турнирной таблице. Однако в связи с тем, что клубу было отказано в получении лицензии, право сыграть в переходных матчах получил "Сочи", занявший по итогам сезона пятое место. По результатам стыковых поединков сочинцы одолели "Пари НН" и вышли в российскую Премьер-лигу.
Ранее Сергей Шишкарев объявил, что прекращает финансирование футбольного клуба "Черноморец".
Источник: "Чемпионат"
"Была попытка манипуляции футбольным результатом". Шишкарев обвинил "Сочи" в предложении сыграть договорной матч
Бывший председатель наблюдательного совета "Черноморца" Сергей Шишкарев заявил, что "Сочи" предпринял попытку провести договорной матч в 34-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Черноморец"