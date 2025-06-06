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Медведев отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Пруцеву

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе к хавбеку "Спартака" Даниле Пруцеву.
Фото: ФК "Спартак"
"Характеристику Ивану Карпову я дал, больше повторять ее не буду и его измышления также комментировать не собираюсь. Найдите себе какую-нибудь другую рыбу, надоело", - цитирует Медведева "СЭ".

Ранее сегодня, 6 июня, журналист Иван Карпов сообщил о том, что опорный полузащитник московского "Спартака" Данил Пруцев может продолжить свою карьеру в "Зените".

Пруцев играет за красно-белых с 2022 года. В этом сезоне хавбек провел за столичную команду 30 матчей в чемпионат и Кубке России, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи. Контракт 25-летнего футболиста сборной России истекает летом 2026 года.

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