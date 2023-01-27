"Клубы ведут переговоры. Насколько возможен переход этой зимой в "Црвену Звезду"? Давайте посмотрим", - цитирует Глушевича "СЭ".
Напомним, Марко Раконьяц перебрался в "Локомотив" летом прошлого года из сербского клуба "Чукарички". С того момента нападающий провел за "железнодорожников" 12 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России, в которых отметился только одной результативной передачей, все еще не забив ни одного мяча.
Контракт Раконьяца с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
Агент Раконьяца - о возможном уходе форварда в "Црвену Звезду": клубы ведут переговоры
Агент Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда "Локомотива" Марко Раконьяца, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"