– Официального по ним ничего нет. Про интерес я знаю. Но сейчас никого отпускать не будем, – цитирует Еремякина "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что ряд иностранных клубов активно интересуются услугами аргентинских футболистов "Оренбурга".
Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера перешли в команду летом прошлого года. По итогам 17 туров "Оренбург" располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата России, набрав 25 очков.
Президент "Оренбурга" – об интересе к аргентинцам: сейчас никого отпускать не будем
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба аргентинских игроков Брайана Мансильи, Габриэля Флорентина и Лукаса Веры в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Оренбург"