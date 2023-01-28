"В интервью Дмитрию Егорову я сказал, что во всей истории с травлей считаю себя правым на 95 процентов. Что составляет остальные пять? Слитые моей бывшей женой Дашей аудио. Угрозы, мат и прочее. Вот за это действительно стыдно", - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, в 2018 году Глушаков со скандалом расходился с бывшей женой Дарьей. В ходе бракоразводного процесса Дарья Глушакова выложила аудиосообщения, в которых Глушаков угрожал ей. Тогда же у полузащитника случился скандал и в клубе. За лайк под постом с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры игрока перевели в дубль.
Глушаков: стыдно за слитые бывшей женой аудио - угрозы, мат и прочее
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, за что из произошедшего во времена скандалов в клубе, ему стыдно.
Фото: ФК "Химки"