По данным источника, "Рубин" отказался продавать Лисаковича в "Торпедо". В казанском клубе рассчитывают на белорусского форварда в оставшейся части сезона. Сам футболист также намерен помочь команде вернуться в РПЛ.
Напомним, что ранее этот же источник первым сообщил о намерениях "автозаводцев" приобрести Виталия Лисаковича. По итогам первых частей сезона в Российской премьер-лиге и Первой лиге "Торпедо" замыкает турнирную таблицу РПЛ, а "Рубин" располагается на третьей строчке второго по силе российского дивизиона, на данный момент находясь в зоне стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ.
В России Виталий Лисакович выступает с лета 2020 года. Сначала поиграл за московский "Локомотив", а зимой 2022 года перешел в казанский клуб. В текущем сезоне Первой лиги Лисакович провел за "Рубин" 17 матчей, забил восемь мячей, отдал одну голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Рубин" отказался продавать Виталия Лисаковича в "Торпедо"
Белорусский нападающий казанского "Рубина" Виталий Лисакович не перейдет в московское "Торпедо" этой зимой.
Фото: ФК "Рубин"