– Ожидаемо, что Малком уходит из "Зенита". Думаю, он мог бы играть в любой команде мира. Но команда Семака и без Малкома станет чемпионом, потому что у них много других качественных игроков. У "Спартака" не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Мбаппе, он бы даже им не помог. Один игрок высокого уровня ничего не решает, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что сейчас российский футбольный сезон находится на зимней паузе. Клубы отправились в более теплые страны на свои зимние тренировочные сборы, чтобы в комфортных условиях готовиться к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге и Кубке России. Игры РПЛ возобновятся в начале марта 2023 года, матчи Кубка чуть раньше, в конце февраля.
По итогам первой части сезона чемпионата России "Зенит" лидирует в турнирной таблице, а "Спартак" располагается на втором месте. По итогам 17-ти сыгранных туров РПЛ команда Сергея Семака набрала 42 очка, а подопечные Гильермо Абаскаля отстают от них на шесть очков.
Петржела: "Зенит" и без Малкома станет чемпионом. "Спартаку" даже Мбаппе не поможет
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном переходе Малкома в ПСЖ.
Фото: ФК "Зенит"