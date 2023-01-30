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Представитель Гаджимурадова: Рамазан и "Пари НН" присматриваются друг к другу. Говорить о переходе пока рано

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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника "Урала" Рамазана Гаджимурадова.
Фото: Чемпионат.com
– Рамазан сейчас находится в расположении "Пари НН", тренируется с командой. Клуб и футболист присматриваются друг к другу, пока окончательных решений нет, на данный момент говорить о переходе рано. Что касается "Урала", там допускают варианты с продолжением карьеры Рамазана в другом клубе. С уверенностью сейчас можно утверждать одно: без игровой практики во второй части сезона футболист не останется. Есть запросы от ряда клубов Первой лиги, но Рамазан пока сосредоточен продолжить карьеру в РПЛ, – цитирует Кигинько "РБ Спорт".

О том, что Рамазан Гаджимурадов находится в расположении "Пари НН" сообщил сам нижегородский клуб в своих социальных сетях несколько дней назад. Ранее Рамазана не оказалось в общем списке футболистов "Урала", отправившихся на зимние тренировочные сборы. По одному из предположений, на Гаджимурадова не рассчитывает лично главный тренер Виктор Гончаренко.

Рамазан Гаджимурадов переходил в "Урал" в январе 2021 года из "СКА Хабаровск". Еще ранее Рамазан играл за московский "Велес". В текущем сезоне Гаджимурадов отыграл за "Урал" всего 13 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России. В общей сумме на футбольном поле Рамазан провел 673 минуты. Из результативных действий у Гаджимурадова имеется лишь одна результативная передача в одном из матчей Кубка России.


Гаджимурадов Пари НН Урал
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