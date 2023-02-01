- Думаю, Артем наверняка общается с компетентными людьми по поводу своего будущего. Его приоритет не Россия, а Турция и ОАЭ? Думаю, что да. Ему там комфортно. Плюс, финансовые условия там хорошие. Он хочет себя продать подороже, это нормально, - приводит мнение Шуплякова "СЭ".
34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба до сих пор находится в поисках новой команды. Сейчас игрок тренируется индивидуально. Ранее лучший бомбардир сборной России вел предметные переговоры с "Торпедо", но после предложения приехать на просмотр, Артем отказался от данного варианта. Также СМИ сообщали о возможном переходе в "Пари НН".
Напомним, что ранее Дзюба уже выступал в турецкой Суперлиге. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России защищал цвета клуба "Адана Демирспор". За 5 матчей игроку удалось отличиться лишь однажды. После чего Артем перестал попадать в состав и расторг контракт с турками.
Первый тренер Дзюбы: приоритет Артема - ОАЭ и Турция. Там комфортно и финансовые условия хорошие
Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков высказался по поводу будущих клубов игрока.
Фото: ФК "Адана Демирспор"