"Алан — очень умный футболист. Очень его уважаю. Считаю одним из лучших игроков из Осетии за последние годы. Да, хотелось бы видеть его у нас, но так сложились обстоятельства, что он выбрал Казань", — цитирует тренера "СЭ".
Алан Дзагоев перешел в "Рубин" в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. 32-летний российский футболист провел в этом сезоне 12 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал две голевых передачи. На данный момент "Рубин" занимает 3 место в турнирной таблице Первой Лиги, отставая от "Алании", расположившейся на второй строчке, на 1 очко.
Тренер "Алании" Тедеев: хотелось бы поработать с Дзагоевым
Главный тренер владикавказской "Алании" Заур Тедеев признался, что хотел бы поработать с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Фото: ФК "Рубин"