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Джикия: Дуарте начал учить русский язык - он огромный молодец!

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал об адаптации новичка красно-белых Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"
"Дуарте начал потихоньку учить русский язык — понимает уже несколько слов. Он огромный молодец! Сегодня уже мне что-то подсказывал, а я ему. Потихоньку прибавляем. В будущем всё будет только лучше", - приводит слова Джикии "Чемпионат".

Напомним, парагваец Алексис Дуарте перешел в "Спартак" из "Серро Портеньо" в зимнее трансферное окно. Он успел провести за красно-белых уже несколько товарищеских матчей. Сегодня Дуарте впервые вышел в стартовом составе "Спартака" на игру с "Краснодаром" в Зимнем кубке РПЛ (4:0). Защитник провел на поле весь первый тайм.


Джикия Дуарте Спартак
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