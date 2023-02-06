"Дуарте начал потихоньку учить русский язык — понимает уже несколько слов. Он огромный молодец! Сегодня уже мне что-то подсказывал, а я ему. Потихоньку прибавляем. В будущем всё будет только лучше", - приводит слова Джикии "Чемпионат".
Напомним, парагваец Алексис Дуарте перешел в "Спартак" из "Серро Портеньо" в зимнее трансферное окно. Он успел провести за красно-белых уже несколько товарищеских матчей. Сегодня Дуарте впервые вышел в стартовом составе "Спартака" на игру с "Краснодаром" в Зимнем кубке РПЛ (4:0). Защитник провел на поле весь первый тайм.
Джикия: Дуарте начал учить русский язык - он огромный молодец!
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал об адаптации новичка красно-белых Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"