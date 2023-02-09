Стали известны подробности финансовых разногласий между "Краснодаром" и нападающим Эриком Ботхеймом, по рассмотрению которых ФИФА обязала российский клуб уплатить игроку 500 тысяч евро, сообщают СМИ.
По данным источника, финансовый спор возник из-за премии за подпись контракта (подъемных), которая должна была быть выплачена футболисту к 11 марта 2022 года в размере 1 миллиона евро. За неделю до наступления этой даты Ботхейм в одностороннем порядке приостановил действие соглашения и покинул "Краснодар", не проведя за него ни одного матча. В мае 2022 года контракт был расторгнут по инициативе агента игрока, основанием для этого послужили невыплаченные подъемные.
По итогам рассмотрения спора, в котором сторона Ботхейма пыталась истребовать с клуба зарплату до конца контракта, а "Краснодар" - дисквалифицировать самовольно ушедшего еще до объявления позволявших бы ему это сделать правил ФИФА игрока, Палата по разрешению споров ФИФА обязала российский клуб выплатить форварду половину премии за подпись контракта - 500 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": ФИФА обязала "Краснодар" уплатить разорвавшему контракт Ботхейму часть премии за подпись контракта
По данным СМИ, 500 тысяч евро, присужденные ФИФА для выплаты норвежскому форварду Эрику Ботхейму со стороны "Краснодара", являются частью премии за подпись разорванного игроком контракта.
Фото: ФК "Краснодар"