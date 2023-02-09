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"РБ Спорт": ФИФА обязала "Краснодар" уплатить разорвавшему контракт Ботхейму часть премии за подпись контракта

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По данным СМИ, 500 тысяч евро, присужденные ФИФА для выплаты норвежскому форварду Эрику Ботхейму со стороны "Краснодара", являются частью премии за подпись разорванного игроком контракта.
Фото: ФК "Краснодар"
Стали известны подробности финансовых разногласий между "Краснодаром" и нападающим Эриком Ботхеймом, по рассмотрению которых ФИФА обязала российский клуб уплатить игроку 500 тысяч евро, сообщают СМИ.

По данным источника, финансовый спор возник из-за премии за подпись контракта (подъемных), которая должна была быть выплачена футболисту к 11 марта 2022 года в размере 1 миллиона евро. За неделю до наступления этой даты Ботхейм в одностороннем порядке приостановил действие соглашения и покинул "Краснодар", не проведя за него ни одного матча. В мае 2022 года контракт был расторгнут по инициативе агента игрока, основанием для этого послужили невыплаченные подъемные.

По итогам рассмотрения спора, в котором сторона Ботхейма пыталась истребовать с клуба зарплату до конца контракта, а "Краснодар" - дисквалифицировать самовольно ушедшего еще до объявления позволявших бы ему это сделать правил ФИФА игрока, Палата по разрешению споров ФИФА обязала российский клуб выплатить форварду половину премии за подпись контракта - 500 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"


ФИФА Краснодар Ботхейм
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