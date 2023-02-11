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РИА "Новости": Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", чтобы сохранить хорошие отношения с Галицким

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Российский специалист Леонид Слуцкий мог оказаться в "Краснодаре".
Фото: РИА Новости
По сообщениям СМИ, "Краснодар" был заинтересован в приглашении 51-летнего специалиста из России Леонида Слуцкого на пост наставника команды. Владелец "быков" Сергей Галицкий лично предлагал экс-наставнику сборной России возглавить южан, но тренер ответил отказом из-за того, что не захотел портить отношения с бизнесменом. Отмечается, что Галицкий и Слуцкий давно находятся с хороших отношениях, в том числе линиям развития детско-юношеского футбола.

Леонид Слуцкий в нынешнем сезоне возглавлял "Рубин", который участвует в розыгрыше Первой лиги, но у середине ноября специалист покинул клуб по собственной инициативе. Ранее россиянин работал в РПЛ с "Крыльями" и ЦСКА. С "армейцами" тренер 3 раза выигрывал чемпионство и дважды поднимал над головой Кубок России.

"Краснодар" провел осеннюю часть сезона под руководство россиянина Александра Сторожука. Быки после 17 сыгранных туров занимают 8-е место. Этой зимой в клубе решили сменить наставника, теперь команду возглавляет серб Владимир Ивич.

Источник: РИА "Новости"


Слуцкий Галицкий Краснодар
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