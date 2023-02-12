В настоящее время Бийол выступает за "Удинезе". В минувший уик-энд 24-летний хавбек оформил гол и результативную передачу в игре 22-го тура Серии А с "Сассуоло" (2:2).
– Мы разговариваем с одним клубом Английской Премьер-Лиги. Они предлагают за Яку 25 миллионов евро со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим. Бийол отлично чувствует себя в "Удинезе". Готов ли Бийол вернуться в РПЛ, если российский клуб предложит 25 млн? А какой клуб сейчас может заплатить 25 миллионов? Возможно, только "Зенит", – приводит слова агента "РБ Спорт".
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Бийол записал на свой счет три забитых мяча и голевой пас в 19 матчах. Его рыночная стоимость, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, составляет 10 млн евро. "Удинезе" замыкает восьмерку сильнейших команд Серии А. После 22-х сыгранных туров у команды 30 очков.
Агент экс-полузащитника ЦСКА Бийола: клуб АПЛ предложил за словенца 25 млн евро
Роберт Чибеж, официальный представитель бывшего полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что словенец получил предметное предложение от одного из клубов АПЛ на сумму 25 миллионов евро.
Фото: ПФК ЦСКА