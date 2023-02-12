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Агент экс-полузащитника ЦСКА Бийола: клуб АПЛ предложил за словенца 25 млн евро

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Роберт Чибеж, официальный представитель бывшего полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что словенец получил предметное предложение от одного из клубов АПЛ на сумму 25 миллионов евро.
Фото: ПФК ЦСКА
В настоящее время Бийол выступает за "Удинезе". В минувший уик-энд 24-летний хавбек оформил гол и результативную передачу в игре 22-го тура Серии А с "Сассуоло" (2:2).

– Мы разговариваем с одним клубом Английской Премьер-Лиги. Они предлагают за Яку 25 миллионов евро со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим. Бийол отлично чувствует себя в "Удинезе". Готов ли Бийол вернуться в РПЛ, если российский клуб предложит 25 млн? А какой клуб сейчас может заплатить 25 миллионов? Возможно, только "Зенит", – приводит слова агента "РБ Спорт".

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Бийол записал на свой счет три забитых мяча и голевой пас в 19 матчах. Его рыночная стоимость, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, составляет 10 млн евро. "Удинезе" замыкает восьмерку сильнейших команд Серии А. После 22-х сыгранных туров у команды 30 очков.


ЦСКА Бийол АПЛ Удинезе Серия А
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